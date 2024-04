Los casos de dengue en la provincia de Buenos Aires crecen a pasos agigantados y ya son 44 los municipios con circulación autóctona, con 31 personas fallecidas por la enfermedad.

A nivel país, “se está atravesando un brote de dengue importante, está en momento superando las cantidades registradas el año pasado, por arriba de 150 mil. También hay un porcentaje que pasaba con el Covid que la gente ni consulta, por lo que se pueden triplicar los casos reales”, señaló Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina de Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense.

Sin embargo, “nosotros no tenemos presencia del mosquito Aedes que produce el dengue por las características de la ciudad. Empezó a bajar la temperatura en estos días, es un insecto que se asocia su anidación y crecimiento al agua estancada, ambientes con temperaturas cálidas”, señaló.

A pesar de que no hay un registro autóctono, destacó que “Mar del Plata es una ciudad que tiene un ida y vuelta permanente con Buenos Aires, por lo que podemos recomendarle a la población que ante la fiebre prolongada, haber estado en otra lugar, sangrado en las encías o dolor abdominal son cosas que el dengue provoca y obviamente hay que hacer una consulta porque es una enfermedad que tiene algunos casos graves”, explicó.

En cuanto a números, “ si bien es cierto de que estos 180 mil casos que hay, la mortalidad es 0.2%, la internación también es baja, pero nos preocupa porque ha habido 129 muertes en el país por dengue este año”.

Por el momento, “la vacuna del dengue no está aprobada para la población en calendario y cuando estamos en medio de un brote, no surge efecto, sale cara y por eso no se está recomendando la vacunación en este momento, ya que no se terminaron todos los estudios”, sentenció.

De modo que “ante los síntomas, es necesario una consulta”, concluyó.