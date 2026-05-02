El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó desde el 1 de mayo el valor de las multas de tránsito, con un incremento del 16,8% determinado por la suba de combustibles, lo que elevó la Unidad Fija (UF) a $2215 y estableció nuevos montos que regirán hasta junio.

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El esquema sancionatorio se basa en la UF, cuyo valor se calcula a partir del precio promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino. Cada infracción tiene asignada una cantidad de UF, por lo que el monto final varía según la gravedad de la falta y la cotización vigente.

La actualización fue dispuesta por la administración provincial encabezada por Axel Kicillof mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. El aumento impacta en infracciones como exceso de velocidad, falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), circular sin patente o sin seguro, entre otras.

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Con la nueva escala, algunas de las multas más frecuentes presentan los siguientes valores: exceso de velocidad entre $332.250 y $2.215.000 (150 a 1000 UF); negarse a un test de alcoholemia entre $1.107.500 y $2.658.000 (500 a 1200 UF); conducir sin seguro entre $110.750 y $221.500; mal estacionamiento entre $110.750 y $221.500; alcoholemia positiva o consumo de estupefacientes entre $443.000 y $2.215.000; cruzar un semáforo en rojo entre $664.500 y $2.215.000; circular en contramano o por banquina entre $279.600 y $1.398.000; no usar cinturón o casco entre $110.750 y $221.500; y circular con la VTV vencida entre $664.500 y $2.215.000.

Para consultar si se registran infracciones, los conductores deben ingresar al sitio web oficial del gobierno bonaerense, elegir la búsqueda por patente o DNI, validar el control de seguridad y acceder al estado del vehículo o del titular. En caso de no registrar deudas, se puede descargar el libre deuda; si existen infracciones, el sistema detalla los montos y permite avanzar con el pago o el descargo correspondiente.

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Las autoridades recordaron que para evitar sanciones es obligatorio circular con licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, seguro obligatorio y VTV al día, además de contar con elementos de seguridad como cinturones, matafuego, balizas y casco homologado en motocicletas, respetar la capacidad del vehículo y mantener las luces bajas encendidas en rutas y autopistas.

Fuente: con información de TN