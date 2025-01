La suba del límite de importaciones, de 1000 a 3000 dólares, por parte del Gobierno nacional genera dudas desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). Su titular, Blas Taladrid, aseguró que “va a generar desleal con el comerciante y con el industrial, con el importador, con aquel que fabrica un producto en Argentina”.

Para Taladrid, “es una medida que se ha tomado pensando en priorizar al consumidor” y señaló que la misma “tiene varias cuestiones que no se han tomado en cuenta, hay cuestiones tanto para el consumidor, como para el comerciante, como para sectores industriales”. Y aseguró que esto “se une a la quita del impuesto PAIS”.

En diálogo con El Marplatense, el titular de la UCIP consideró que “hay una disparidad en algunas cuestiones” y detalló que “uno puede importar hasta 3000 dólares en cinco envíos durante el año. Un consumidor puede importar un bien que por ahí se fabrica en el país o que se importa en el país, y que entra con aranceles para el empresario que lo importa y no para el consumidor final”.

Ante esta posibilidad, para Taladrid, “va a vender más caro aquel que es un empresario y que luego tiene que cumplir un montón de normas”.

En cuanto a las legislaciones a las que tiene que estar atento el empresario, el referente de la UCIP recordó que “hoy todos los productos tienen una garantía legal por defensa al consumidor de seis meses. El que uno traiga del exterior no va a tener esa garantía, no va a tener servicio técnico en muchos casos. Hay cuestiones de devoluciones a tener en cuenta de parte del consumidor, de reintegros si no le gusta el producto, temas de logística. Hay un montón de cuestiones que no se han abarcado con respecto al consumidor y va a tener que estar atento a ello”.

“Aquel que importa está sometido a un montón de leyes, tiene que producir los manuales, ofrecer por ley de defensa al consumidor el cambio de ese producto, que no lo tiene que hacer el del exterior. Y esto va a generar esta competencia desleal con el comerciante y con el industrial, con el importador, con aquel que fabrica un producto en Argentina”, consideró.

Para Taladrid, a estas cuestiones hay que sumarle lo que sucede con la quita del impuesto PAIS, la cual ya tuvo efecto en diferentes cuestiones: “Está quien bajó, quien traía productos importados; pasó con los autos, que no siguieron con la escalada de aumentos de 5% mensual, pero también quienes no lo utilizaron como baja de precios sino para recuperar los márgenes perdidos durante estos dos últimos años”.

Y también hizo referencia a lo que ocurre con el sector turístico. “Sale hoy más barato comprar un pasaje al exterior que lo que salía una semana atrás. Los productos en el exterior salen mucho más baratos de lo que costaban un año atrás. Esto va a generar alguna incentivo a comprar pasajes en el exterior y no a favorecer lo que es el turismo local”, concluyó.