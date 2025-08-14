Tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre un aumento del 7,5% para los docentes y no docentes de universidades nacionales, a aplicarse entre septiembre y noviembre, más un 3,95% en agosto y un bono de $25.000 por cargo.

Ads

“La presentaron como una recomposición, pero en realidad es el mismo esquema que a los trabajadores de la administración pública nacional, con los mismos porcentajes, solo que vino retrasada y comunicada de una forma que confunde. No estamos recomponiendo nada, seguimos 86 puntos abajo desde diciembre de 2023”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Schadwill recordó que en junio y julio no hubo paritaria nacional, ni acuerdos salariales, y que los aumentos “se están otorgando por decreto”. Además, ratificó que el reclamo central sigue siendo la aprobación del proyecto de ley de funcionamiento universitario que garantice presupuesto actualizado y la recuperación del salario docente y no docente.

Ads

“Estamos muy lejos de empatarle a la inflación. Desde que asumió este gobierno, nuestros salarios perdieron 86 puntos contra el costo de vida. Esto no es una recomposición, es apenas un ajuste que sigue dejando al sector en una situación crítica”, concluyó.

Ads