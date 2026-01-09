Aumentaron un 12% las salidas del SAME: más de 11.000 intervenciones durante 2025
El balance anual reflejó un aumento sostenido de la demanda del servicio, con mayor cantidad de traslados, predominio de intervenciones de mediana y alta complejidad y un rol clave en la atención prehospitalaria.
El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, registró durante 2025 un total de 11.236 intervenciones, lo que representó un incremento del 12,36% en comparación con el año 2024.
En cuanto a la distribución de las salidas, el 53% se realizó en la vía pública, el 30% en domicilios particulares, el 16% en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y el 2% en establecimientos educativos dependientes de la Provincia de Buenos Aires.
Respecto a los traslados, el 58% de las intervenciones realizadas en la vía pública requirió derivación a centros de internación, lo que significó un aumento de 14 puntos porcentuales en relación con 2024. Del total de los traslados efectuados, solo el 2,5% correspondió a casos de baja complejidad. Además, se registraron 14 traslados de órganos hacia el Aeropuerto.
En relación con la clasificación de los casos, el 75% de las intervenciones correspondió a Código Amarillo, el 21% a Código Rojo, mientras que los Códigos Verde y Negro (óbito) representaron cada uno el 2% del total. El principal motivo de las llamadas durante 2025 fue el accidente de moto, que concentró el 15% de las intervenciones anuales.
Durante el período analizado, más de 11.100 vecinos recibieron atención por parte del SAME: 7421 fueron asistidos en la vía pública y 3717 en domicilios particulares.
Asimismo, los radioperadores de la línea 107 recibieron 12.623 llamados provenientes de escuelas del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, aunque solo el 2% de esas comunicaciones requirió el envío de una ambulancia al establecimiento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión