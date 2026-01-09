El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, registró durante 2025 un total de 11.236 intervenciones, lo que representó un incremento del 12,36% en comparación con el año 2024.

En cuanto a la distribución de las salidas, el 53% se realizó en la vía pública, el 30% en domicilios particulares, el 16% en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y el 2% en establecimientos educativos dependientes de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto a los traslados, el 58% de las intervenciones realizadas en la vía pública requirió derivación a centros de internación, lo que significó un aumento de 14 puntos porcentuales en relación con 2024. Del total de los traslados efectuados, solo el 2,5% correspondió a casos de baja complejidad. Además, se registraron 14 traslados de órganos hacia el Aeropuerto.

En relación con la clasificación de los casos, el 75% de las intervenciones correspondió a Código Amarillo, el 21% a Código Rojo, mientras que los Códigos Verde y Negro (óbito) representaron cada uno el 2% del total. El principal motivo de las llamadas durante 2025 fue el accidente de moto, que concentró el 15% de las intervenciones anuales.

Durante el período analizado, más de 11.100 vecinos recibieron atención por parte del SAME: 7421 fueron asistidos en la vía pública y 3717 en domicilios particulares.

Asimismo, los radioperadores de la línea 107 recibieron 12.623 llamados provenientes de escuelas del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, aunque solo el 2% de esas comunicaciones requirió el envío de una ambulancia al establecimiento.