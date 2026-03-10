La política oficial prevé aplicar los incrementos tributarios pendientes de años anteriores de forma gradual.

La suba responde principalmente a la actualización de impuestos a los combustibles y a la variación del tipo de cambio oficial, dos factores que inciden directamente en el precio final al público.

En promedio, el ajuste se ubica en torno al 6,5%, aunque puede variar según la petrolera y la región del país. Con este incremento, en varias ciudades el litro de nafta y gasoil premium supera los $1000, consolidando una nueva suba en el costo de los combustibles durante 2026.

Los aumentos se vinculan con la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que el Gobierno nacional viene aplicando de manera gradual. En términos concretos, el ajuste impositivo implica alrededor de $17 por litro en nafta y cerca de $15 en gasoil.

La política oficial prevé aplicar los incrementos tributarios pendientes de años anteriores de forma gradual. Parte de esas actualizaciones se implementan durante marzo y el resto está previsto para abril, cuando se complete el esquema de ajustes.

Este mecanismo busca evitar un impacto mayor en el precio final en un solo momento, aunque en la práctica implica subas periódicas en los surtidores a lo largo del año.

