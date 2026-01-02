El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento en los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa), que entrará en vigencia mañana y afectará tanto el corredor Buenos Aires–La Plata como las rutas hacia la costa atlántica. La actualización implica un incremento promedio del 7,7%, según lo publicado en el Boletín Oficial.

La medida se aplica en el marco del inicio de la temporada de verano y se suma a otros ajustes recientes, como el de las multas de tránsito. Desde agosto de 2024, las tarifas de Aubasa se actualizan trimestralmente de acuerdo con el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), que contempla la evolución del Indice de Salarios, el Indice de Precios Internos al por Mayor y la inflación, todos elaborados por el INDEC.

El viaje de Mar del Plata a Ciudad de Buenos Aires incluye cuatro peajes. En la autopista Buenos Aires–La Plata, los peajes de Dock Sud y Hudson suman $4400 en hora pico. Ya en la Ruta 2, los peajes de Samborombón y Maipú tendrán un valor de $7000 cada uno. De esta manera, el costo total del trayecto puede alcanzar los $18.400 para autos de dos ejes.

Para quienes viajan desde Capital hasta Pinamar, Villa Gesell u otras localidades por la Ruta 11, el peaje de La Huella, en General Conesa, mantiene su tarifa de $7000. En tanto, los peajes de General Madariaga y Mar Chiquita costarán $3000 y $3300, respectivamente.

Aubasa recordó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos significativos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta

