Tras el aumento del 6,5% autorizado por el Gobierno bonaerense para las escuelas con aporte estatal, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA), Martín Zurita, remarcó que la medida, que comenzó a aplicarse desde el primer día de abril, busca aliviar el desfasaje financiero que venía afectando al sector.

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En ese sentido, explicó en diálogo con El Marplatense que la actualización responde directamente a la política salarial docente: “Este incremento responde a la suba que el Gobierno otorgó en paritarias desde enero, incluso con retroactividad a diciembre”. Las escuelas que reciben aporte estatal representan el 70% de las 7000 instituciones del sistema educativo.

En esa línea, subrayó que desde el sector venían advirtiendo sobre la necesidad de adecuar los aranceles. “Nosotros veníamos reclamando la actualización de las cuotas, ya que habíamos afrontado los aumentos autorizados, pero eso nos generó un problema financiero porque no habíamos podido trasladar ese costo”, señaló Zurita.

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De acuerdo con lo informado oficialmente, la Provincia también estableció nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos de gestión privada con subvención, en función del nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal, lo que fija topes en las cuotas que pueden cobrar las instituciones.

Zurita consideró que, si bien el incremento permite cierta recomposición, el contexto sigue siendo adverso: “Con este ajuste, en parte, estamos logrando recomponer esa situación, en un contexto muy complejo para las escuelas privadas”.

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En ese marco, enumeró los principales factores que presionan sobre la sostenibilidad del sistema: “A la caída de la natalidad y la menor cantidad de inscripciones, se suman los aumentos en las tarifas y una morosidad que en 2025 cerró en torno al 9%”.

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Por último, advirtió sobre el impacto de este escenario en el funcionamiento de los establecimientos al remarcar que “todas estas variables hacen que muchas instituciones estén atravesando una situación realmente delicada”.