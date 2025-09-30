Las autoridades educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron nuevos incrementos en las cuotas de los establecimientos privados que reciben aportes estatales. La medida regirá a partir de octubre y se da en un contexto de sostenido crecimiento de la matrícula en el sistema privado, que cada vez concentra a más estudiantes en ambas jurisdicciones.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA), en territorio bonaerense se aprobó un aumento del 2,8%, mientras que en los colegios de gescióntión privada de la Ciudad de Buenos Aires el ajuste será de hasta 2,2%.

Los motivos de la actualización

En CABA, la resolución del Ministerio de Educación fundamentó la suba en el impacto del último acuerdo paritario docente y en la necesidad de adecuar los aranceles “considerando la situación económica de las familias y la sustentabilidad del sistema educativo privado con aporte estatal”.



En la Provincia, el incremento responde de igual manera a los compromisos salariales alcanzados entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes.

El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, sostuvo que las actualizaciones “son el resultado de las gestiones realizadas con las autoridades educativas para mantener y garantizar la calidad de la enseñanza”. Sin embargo, aclaró que los porcentajes habilitados “se ubican por debajo de los incrementos reales en los costos de funcionamiento”, lo que obliga a las instituciones a realizar un esfuerzo adicional para no resentir su actividad diaria.

“Los colegios privados están comprometidos con sostener un servicio educativo de calidad y con responsabilidad social, aún en un escenario económico que presiona sobre la sustentabilidad del sistema”, añadió Zurita.

Crece la demanda de educación privada

El ajuste en las cuotas se inscribe en un fenómeno más amplio: el aumento de la matrícula en el sector privado, tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires. Factores como la búsqueda de estabilidad académica, la percepción de mayor calidad educativa y la inestabilidad de la educación pública durante los últimos años, llevaron a un número creciente de familias a optar por instituciones de gestión privada.

Las resoluciones de ambas jurisdicciones incluyen los cuadros con los aranceles máximos autorizados para cada nivel educativo, diferenciados según el porcentaje de aporte estatal que reciben los institutos. Los montos comenzarán a aplicarse con las facturas de octubre.