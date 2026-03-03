Según el ministerio de Defensa de Arabia Saudita, al menos dos drones impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Riad, provocando un incendio menor y daños materiales en el complejo, sin que se registraran heridos, ya que al momento del ataque la sede diplomática estaba vacía.

Ante la intensificación de los ataques e incidentes en la región, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alertas urgentes recomendando a ciudadanos estadounidenses que abandonen más de una docena de países de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania y otros destinos en la zona, debido a los riesgos para la seguridad.

Varias embajadas y consulados han limitado sus servicios e incluso han cerrado temporalmente ciertas operaciones. En países como Kuwait, el personal diplomático fue retirado por precaución, mientras que otras legaciones han pedido a los residentes estadounidenses que eviten sus sedes y zonas cercanas.

En medio de esta tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió explícitamente que se considere la evacuación de ciudadanos de la región ante lo que calificó como un entorno extremadamente peligroso para los extranjeros y diplomáticos. Además, advirtió de posibles respuestas militares adicionales contra Irán si persisten los ataques contra intereses estadounidenses.

Trump ha definido la actual campaña militar como parte de una estrategia más amplia para frenar las capacidades militares de Irán y sus aliados en el Medio Oriente, sugiriendo que las operaciones podrían extenderse en el tiempo según evolucione la situación.

El bombardeo contra la embajada se enmarca dentro de una crisis que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, después de semanas de ofensivas y contraofensivas que incluyen ataques aéreos, misiles y drones en varios países del Golfo y Levante. La respuesta iraní a una serie de ataques que afectaron su territorio ha incluido objetivos en áreas donde se encuentran bases e intereses estadounidenses y aliados.

Además, otros países y aliados en la región han expresado preocupación por la escalada, mientras organizaciones internacionales llaman a evitar una expansión mayor del conflicto.