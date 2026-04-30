Aumenta el gas desde mayo: nuevos cuadros tarifarios en AMBA y el interior
La suba fue autorizada por el Ente Nacional Regulador del Gas e incluye cambios estructurales en el esquema tarifario. Impactará tanto en usuarios del AMBA como del interior bonaerense
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo incremento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1° de mayo. La medida fue establecida a través de la Resolución 463/2026 del Enargas y forma parte del proceso de actualización del sistema energético, en el marco de la emergencia vigente desde 2023.
El ajuste alcanza a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), bajo la órbita de Metrogas, y también al interior bonaerense, donde presta servicio Camuzzi Gas Pampeana. La normativa introduce nuevos cuadros tarifarios alineados con los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.
Entre los principales cambios, se incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU), se aplica la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 y se trasladan las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar en una recomposición progresiva de tarifas que refleje los costos reales del sistema y garantice el abastecimiento.
En cuanto a los valores, en los segmentos de mayor consumo (R4) el cargo por metro cúbico asciende a $426,68 en la Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en la provincia. Para el resto de los usuarios residenciales, la tarifa se ubica en $281,33 por metro cúbico. Los cargos fijos también presentan subas significativas: en la categoría R1 van de $3.976,22 a $4.591,88, mientras que en R4 alcanzan hasta $94.995,74 en Capital Federal.
En el interior de la provincia, los usuarios de Camuzzi tendrán incrementos algo superiores. En promedio, la suba ronda el 4,3%, con aumentos del 10% en el cargo variable para las categorías más bajas. Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas actualizaciones forman parte de un esquema gradual de normalización tarifaria en el sector energético.
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