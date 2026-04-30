El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo incremento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1° de mayo. La medida fue establecida a través de la Resolución 463/2026 del Enargas y forma parte del proceso de actualización del sistema energético, en el marco de la emergencia vigente desde 2023.

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El ajuste alcanza a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), bajo la órbita de Metrogas, y también al interior bonaerense, donde presta servicio Camuzzi Gas Pampeana. La normativa introduce nuevos cuadros tarifarios alineados con los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.



Entre los principales cambios, se incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU), se aplica la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 y se trasladan las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar en una recomposición progresiva de tarifas que refleje los costos reales del sistema y garantice el abastecimiento.

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En cuanto a los valores, en los segmentos de mayor consumo (R4) el cargo por metro cúbico asciende a $426,68 en la Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en la provincia. Para el resto de los usuarios residenciales, la tarifa se ubica en $281,33 por metro cúbico. Los cargos fijos también presentan subas significativas: en la categoría R1 van de $3.976,22 a $4.591,88, mientras que en R4 alcanzan hasta $94.995,74 en Capital Federal.



En el interior de la provincia, los usuarios de Camuzzi tendrán incrementos algo superiores. En promedio, la suba ronda el 4,3%, con aumentos del 10% en el cargo variable para las categorías más bajas. Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas actualizaciones forman parte de un esquema gradual de normalización tarifaria en el sector energético.

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