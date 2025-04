Morena Rial vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios en los que se la escucha organizando robos y planeando una estrategia para hacer quedar a su padre, Jorge Rial, como un extorsionador.



Los audios, difundidos por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, muestran cómo Morena consultaba si en los lugares a robar había suficiente dinero antes de involucrarse: “¿Están seguros de que tienen esa plata? Porque si están seguros yo vuelvo. ¿Me entendés? No vamos a ir a un lugar donde no haya un peso porque me mato.”



Pero lo que más sorprendió fue otro audio en el que Morena le pide a su interlocutor que le envíe un texto para copiar y pegar, con el objetivo de acusar a Jorge Rial de extorsión. Esta revelación deja en evidencia un intento de perjudicar la imagen de su padre.

Además, en otro mensaje, Morena organizaba la logística de los robos: “Eu, Alan, escuchá. Yo voy con la Luna y el bebé. Pero escuchame una cosa: pongan nafta diésel ustedes hoy. Porque nosotras pusimos ayer… Aunque sea pongan 15.”



El periodista Mauro Szeta advirtió que estos audios podrían traerle más problemas judiciales a Morena, quien obtuvo la libertad con el argumento de cuidar a su hijo. Ahora, su situación legal podría complicarse aún más.



ESCUCHÁ EL AUDIO ACÁ https://www.instagram.com/p/DH_hZGJxg8c/