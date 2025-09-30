Un operativo policial en la zona de la Terminal permitió identificar a un hombre de 26 años que tenía una orden de captura activa por incumplimiento de la libertad condicional hace más de un año.

Durante esta tarde, personal del Destacamento Ferroautomotor de Mar del Plata aprehendió al joven en 25 de Mayo y San Juan, ya que al verificar sus datos en el sistema, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura activa emitido el 4 de junio del año pasado por el delito de “incumplimiento de libertad condicional”.

Tras ser notificada, la magistrada Marcela Presa dispuso que el imputado no quede detenido, pero ordenó que se lo cite para comparecer mañana en sede judicial a fin de regularizar su situación procesal.

