Atraparon en la Ferroautomotora a un prófugo, buscado por abuso sexual y otros delitos
El hombre, de 32 años, llegó a Mar del Plata desde Tandil. Tenía un DNI falso y fue descubierto tras protagonizar una discusión en la boletería por la venta de un pasaje.
Un turista de 32 años, oriundo de Tandil, fue detenido en la Estación Ferroautomotora y en el marco del Operativo de Sol a Sol, tras protagonizar una discusión y comprobarse que tenía un pedido de captura activo en relación con causas por abuso sexual simple y otros delitos.
El hecho ocurrió cuando los efectivos del Destacamento Ferroautomotora Norte realizaban un recorrido preventivo por las instalaciones y advirtieron una discusión en el sector de boletería por la venta de un pasaje. Al identificar al sujeto involucrado, constataron que exhibía un DNI que no le pertenecía.
Tras verificar su identidad real mediante el sistema informático, se confirmó que el hombre tenía un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 en relación con causas por abuso sexual simple, robo agravado en grado de tentativa, robo agravado y encubrimiento.
Ante esta situación, se tomó contacto con la secretaria del juzgado interviniente, María Luisa Del Papá, quien dispuso la suspensión de todos los beneficios vigentes -incluida la libertad asistida- y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal Nº15 de Batán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión