Un hombre de 55 años con captura activa fue identificado durante un operativo policial realizado en la Estación Ferroautomotora (San Juan 1400), en el marco de tareas de prevención y control llevadas a cabo por personal del Destacamento Ferroautomotor y el GTO de la Comisaría Cuarta.

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El procedimiento se desarrolló mientras los efectivos realizaban tareas de interceptación e identificación de pasajeros dentro de la terminal. Al verificar sus datos en los sistemas informáticos, se constató que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente.

La medida había sido solicitada por el Juzgado de Paz Letrado de Mar Chiquita, a cargo del Martín Ibarlucía, en el marco de la causa 49-26/00. Según se informó, el individuo se encontraba en situación de calle.

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Tras la comunicación con el magistrado interviniente, se dispuso notificar al hombre para que comparezca ante la Justicia a fin de regularizar su situación procesal, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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