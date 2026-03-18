Una mujer fue detenida por la Policía Federal Argentina tras ser acusada de robarle el monedero a la embajadora de Croacia, en un procedimiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires luego de una investigación ordenada por la Justicia federal.

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El operativo se llevó a cabo bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional en relación con delitos contra funcionarios públicos. La causa se inició a partir de una solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Oscar Lijo, con intervención de la Secretaría Nº21 de Carolina Lores Arnaiz.

Según la investigación, la víctima, Paravic Duska, embajadora de la República de Croacia, sufrió el robo de su monedero mientras se encontraba en un supermercado. A partir de ese hecho, se encomendó al Departamento Delitos Fiscales la realización de tareas para identificar a la autora.

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Los efectivos realizaron relevamientos y analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió identificar a la sospechosa como presunta partícipe directa del hecho. Además, detectaron un vehículo que habría sido utilizado para la fuga.

Como resultado de las tareas investigativas, se estableció el domicilio de la imputada en el barrio porteño de Villa Soldati. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Plumerillo.

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Durante el procedimiento se concretó la detención de la mujer y el secuestro de un vehículo, cuatro teléfonos celulares, tarjetas de crédito, indumentaria vinculada al hecho y documentación de interés para la causa.

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La detenida, de nacionalidad peruana y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interviniente por el delito de “hurto”, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.