Un hombre de 42 años, que el pasado 29 de noviembre protagonizó un violento robo en una heladería de avenida Colón al 8700 junto a otros sujetos, fue detenido hoy en una operativo realizado en la zona conocida como Villa Gascón. Según indicaron fuentes policiales, el malviviente tenía amplios antecedentes por diversos hechos delictivos.

El hecho, que logró notoriedad a partir del testimonio que brindaron las cámaras de seguridad del comercio y que se viralizaron por la crudeza de las imágenes, contó con una empleada de 30 años como víctima, quien sufrió lesiones en el rostro luego de que dos sujetos ingresaran al depósito del local, la amenazaran con un arma de fuego y le sustrajeran dinero en efectivo y un teléfono celular.

La crónica del hecho recuerda que los delincuentes se retiraron rápidamente y contaban con el apoyo de otros dos sujetos que aguardaban en motocicletas de 110cc. El detenido había ingresado primero haciéndose pasar por un cliente, y luego salió a la vereda para subirse a una moto y hacer la tarea de “campana”.

Precisamente uno de los delincuentes que ingresaron al local salió y se montó a la moto conducida por el detenido, con la que escaparon.

Con pruebas suficientes, se obtuvo orden de registro domiciliario y secuestro. La diligencia se realizó hoy en un inmueble de Gascón al 7700, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y el Destacamento de Infantería Mar del Plata.

Según se constató con la identificación del detenido, cuenta con antecedentes penales por resistencia a la autoridad, robo agravado en tentativa, allanamiento por homicidio, captura activa por robo calificado, múltiples allanamientos, robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, tentativa de robo agravado por arma de fuego y tenencia y portación ilegal de arma de guerra.

En la causa participó el fiscal Fernando Berlingieri, quien dispuso la notificación de la formación de causa por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El imputado deberá comparecer en el Palacio de Tribunales, mientras investigación continúa para identificar a los demás autores del hecho.