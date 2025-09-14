El personal del cuerpo de Patrulla Municipal aprehendió hoy en la zona de Vieja Terminal a un “trapito” que generó disturbios en la vía pública.

La acción, realizada en la intersección de Las Heras y Garay, se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana y con el apoyo de personal policial, en respuesta a la actitud hostil del sujeto.

Según la información proporcionada, el individuo, en aparente estado de ebriedad, fue identificado por las autoridades en el lugar de los hechos. Al momento de la intervención, adoptó una postura agresiva hacia el personal municipal y policial, quienes lograron reducirlo y proceder con su aprehensión.

Previamente, el mismo sujeto había sido detectado por las cámaras del Centro Municipal de Monitoreo en la intersección de Entre Ríos y Rivadavia. En ese lugar, se lo visualizó generando disturbios y rompiendo botellas de vidrio.

