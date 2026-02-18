Un hombre de 36 años, que estaba prófugo de la Justicia, fue aprehendido por personal de la Comisaría Sexta tras ser hallado dentro de un domicilio del barrio Malvinas Argentinas, sin autorización y luego de proferir amenazas de muerte al morador.

Ads

Efectivos se dirigieron a la vivienda ubicada en 3 de Febrero al 7800, donde constataron la presencia del imputado en el interior y verificaron que pesaba sobre él un pedido de captura activa dispuesto por el Juzgado Correccional N°3.

Durante el operativo, el sujeto amenazó verbalmente de muerte al propietario del inmueble, un hombre de 62 años, por lo que fue reducido de inmediato y trasladado a dependencia policial.

Ads

Puede interesarte

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, conducida por Mariana Baqueiro, quien avaló lo actuado y dispuso la notificación de imputación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la recepción de la declaración testimonial de la víctima y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44.

Ads