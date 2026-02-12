Un joven de 17 años, que junto a un cómplice robó un dron de una juguetería céntrica, fue detenido por personal del Comando de Patrullas, luego de que fuera perseguido por el comerciante, quien logró atraparlo cuando el malviviente resbaló y cayó al suelo.

El procedimiento se realizó en la zona de Moreno al 2100. Según se informó, el imputado ingresó al comercio junto a un cómplice y sustrajo un dron nuevo en su caja, para luego darse a la fuga a pie.

Sin embargo, la víctima persiguió al sospechoso y logró retenerlo cuando este resbaló y cayó al suelo. En ese momento arribó el personal policial, que concretó la aprehensión del menor. Sin embargo el elemento sustraído no fue recuperado.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo de Walter Martínez Soto, que dispuso la carátula de hurto y la entrega del menor a su progenitor o, en su defecto, al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, a través de la línea 102. Asimismo, tomaron intervención el Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría del Joven.

