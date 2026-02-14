Un sujeto de 22 años fue detenido por agentes de Delitos Complejos de la Policía provincial tras ser descubierto en el momento en que le sacaba el único neumático que le quedaba a un auto estacionado en el barrio Nuevo Golf.

La acción policial se registró en el marco de una recorrida preventiva realizada en inmediaciones de Cabo Corrientes y Gianelli. Allí, los efectivos observaron a un hombre mientras extraía la única rueda colocada a un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, por lo que procedieron a su inmediata interceptación y aprehensión.

Además, como resultado del operativo, se secuestraron un vehículo Chevrolet Prisma junto con su documentación, una rueda, una desmalezadora y un rastrillo.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

