Un joven motociclista de 19 años fue detenido hoy en el barrio General Pueyrredon, tras una persecución que se originó en la denuncia del robo de una moto perpetrado la noche anterior por el sujeto.

En horas del mediodía, personal del Comando de Patrullas fue convocado tras un llamado al 911 que denunció la presencia del rodado, una moto Voge 300cc Rally gris y amarilla, sin patente, que circulaba por avenida Jacinto Peralta Ramos y Arana y Goiri.

Por lo tanto se dispuso un seguimiento que culminó con la interceptación del rodado en De los Inmigrantes y Calabria, donde se constató que la moto presentaba el tambor de encendido roto, faltante de tapa de combustible y cables cortados.

Posteriormente, se hizo presente el propietario, un hombre de 66 años, quien denunció que el vehículo había sido sustraído el día anterior.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

