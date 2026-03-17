Un joven de 22 años fue detenido hoy, luego de que personal policial constatara que pesaban sobre él dos pedidos de captura activos por el delito de robo doblemente agravado, en un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas en la zona del macrocentro.

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El operativo se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo en Alvarado entre Santiago del Estero y Santa Fe. Al arribar, los efectivos procedieron a la identificación del sujeto y, tras consultar el sistema informático policial, verificaron que registraba dos órdenes de captura vigentes.

Los requerimientos judiciales correspondían a causas por robo doblemente agravado y habían sido emitidos en fechas 5 de abril de 2023 y 26 de junio de 2025, respectivamente, por el Juzgado de Garantías Nº6, a cargo de Lucrecia Bustos.

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Tras ser notificado el procedimiento, se avaló la detención del imputado. Finalmente, Bustos se ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº44.

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