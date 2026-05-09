Un hombre de 35 años fue aprehendido esta madrugada en el barrio Los Andes, luego de ser sorprendido con un televisor y una bicicleta robados por personal del Comando de Patrullas.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre el robo de los elementos en un domicilio de Gascón 5800. Mientras realizaban recorridas preventivas, los efectivos observaron en la zona de Malvinas y Matheu a un sujeto que caminaba bajo la lluvia transportando un objeto de grandes dimensiones.

Al interceptarlo, constataron que llevaba un televisor de 43 pulgadas y una bicicleta tipo inglesa de color gris con detalles naranjas. Minutos después, tras comunicarse con la dependencia donde la víctima radicaba la denuncia, se confirmó que los objetos coincidían con los sustraídos.

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Según el denunciante, el imputado había estado previamente en el domicilio y, tras retirarse, regresó para ingresar nuevamente mediante daños en la puerta de acceso y sustraer los elementos.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la formación de causa por robo agravado por efracción, la notificación al imputado y su comparecencia en sede judicial.

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