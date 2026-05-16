Un hombre de nacionalidad francesa fue aprehendido en Mar del Plata acusado de robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, tras un operativo realizado por personal de la Comisaría 14ª en la zona del barrio Frutillar, luego de un asalto ocurrido en Ciudad de Roma y Río Suquía.

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Según la investigación, la víctima, una mujer de 42 años, fue abordada por dos sujetos que, mediante intimidación con un arma de fuego, le sustrajeron una motocicleta Keller negra y una mochila con pertenencias personales.

Tras un rápido despliegue, efectivos policiales lograron interceptar a uno de los sospechosos en Ciudad de Roma entre Villa Verde y Río Jáchal, mientras que el segundo implicado logró darse a la fuga a bordo del rodado robado.

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Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona de Río Pilcomayo entre Río Dulce y Río Tupungato, la policía logró recuperar la motocicleta sustraída.

En el procedimiento también se secuestró un arma de fuego tipo pistolón doble caño calibre 14 marca Rexio Super, que habría sido utilizada durante el ilícito.

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El aprehendido, de 31 años, quedó imputado por los delitos de robo agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra.

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Intervino la fiscal Ana Caro, quien dispuso las actuaciones de rigor, el envío del arma a Policía Científica, la restitución de los elementos recuperados a la víctima y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.