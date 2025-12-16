Un chofer de la aplicación Uber fue víctima de un robo durante la madrugada en el barrio Las Américas, en el que le sustrajeron su vehículo, y tras una persecución policial fueron aprehendidos tres jóvenes, dos de ellos menores de edad.

Según la denuncia, la víctima, un hombre de 59 años, relató que cerca de las 02:00 llegó a la esquina de Etchegaray y Solís a bordo de su vehículo Peugeot 2008, modelo Feline, donde debía encontrarse con una mujer.

En ese lugar fue sorprendido por tres hombres que lo amenazaron, lo obligaron a descender del rodado y se dieron a la fuga con el automóvil por calle Etchegaray en dirección a la avenida Vértiz.

En el interior del vehículo sustraído, además, se encontraba documentación personal del damnificado y un teléfono celular. A raíz del hecho, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de “robo agravado en poblado y en banda”.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimoprimera, al tomar conocimiento del robo del vehículo, realizó recorridas preventivas por la jurisdicción. En ese contexto, los efectivos visualizaron en la intersección de San Salvador y Ayolas un automóvil de similares características, sin chapas patentes colocadas y con varios ocupantes en su interior.

Al intentar identificarlo, los ocupantes hicieron caso omiso a la orden policial y se inició una persecución que finalizó en San Salvador y calle 230. Allí, los sospechosos descendieron del vehículo e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos en la zona de avenida Vértiz y calle 230.

Los imputados resultaron ser un joven de 19 años y dos menores de 15 y 13 años. El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso que se labren las actuaciones correspondientes y que los dos menores sean trasladados al Centro Especializado de Aprehensión, con posterior derivación a primera hora a la sede de la Fiscalía.

En cuanto al imputado mayor de edad, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en turno N°5, a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien ordenó su notificación por el delito de “robo en poblado y en banda” y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.