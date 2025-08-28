La Policía de Investigaciones (DDI) Mar del Plata detuvo a un joven de 19 años, apodado “El Moneda”, quien era buscado desde hace más de un año por el homicidio de Kevin Mendoza. El operativo se realizó en calle 32 entre 7 y 8, en Estación Chapadmalal.

Ads

En diálogo con El Marplatense, la fiscal Florencia Salas detalló: “La detención se produjo a raíz de un hecho anterior que lo tuvo como investigado en una causa por daño agravado en una escuela" haciendo alusión a los destrozos causados en la escuela Nº43 y Nº60 de Chapadmalal el pasado 25 de agosto.

Puede interesarte

"Cuando tomamos conocimiento de que era la misma persona que buscábamos hace más de un año, se dispuso la búsqueda y así fue como el personal de la DDI logró su detención inmediata” afirmo la fiscal.

Ads

Durante el procedimiento también fue arrestada una mujer que no estaba vinculada al homicidio, pero que tenía estupefacientes en su poder. Por ese motivo, se le inició una causa por tenencia de drogas con fines de comercialización.

Tras la captura, la fiscal avaló el procedimiento y ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación por homicidio agravado.

Ads

Puede interesarte

El caso se remonta al 16 de noviembre de 2024, cuando Kevin Mauricio Mendoza, de 28 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Labardén al 2300. La víctima había ido al lugar para reclamar una bicicleta y durante la discusión recibió un balazo que le provocó la muerte en el acto, según confirmó el SAME.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°1 y del Gabinete de Homicidios de la DDI, que desplegó tareas encubiertas en las últimas semanas hasta dar con el prófugo.