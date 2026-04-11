Dos menores de 17 años fueron aprehendidos durante la madrugada, acusados de robo agravado en poblado y en banda, tras un operativo realizado por personal de la Comisaría Séptima y el Comando de Patrullas en la zona del barrio Estrada.

Ads

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de la víctima, un hombre de 53 años, quien informó la sustracción de su teléfono celular en Storni y Joaquín V. González. A partir de la geolocalización del dispositivo, los efectivos lograron seguir su desplazamiento por distintas arterias de la ciudad.

Con esa información, los sospechosos fueron interceptados en inmediaciones de Ituzaingó y República del Líbano, tras un seguimiento continuo que permitió concretar su aprehensión sin perderlos de vista.

Ads

Puede interesarte

El teléfono sustraído fue recuperado posteriormente en la zona de Falkner y Benito Juárez, donde el sistema indicaba su última ubicación. Durante el procedimiento, además, se secuestró un motovehículo sin dominio colocado que habría sido utilizado para cometer el ilícito.

Intervino la Fiscalía a cargo de Walter Martínez Soto, quien dispuso las actuaciones de rigor y el traslado de los menores al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), quedando citados a primera audiencia en sede judicial.

Ads