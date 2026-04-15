Personal de la Comisaría 2ª, junto a efectivos de Caballería, Prefectura Naval Argentina y el Comando de Patrullas, aprehendió a dos hombres y dos mujeres por robo agravado en poblado y en banda, tras un procedimiento iniciado por un llamado al 911.

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La intervención se originó a partir de una alerta por disturbios en la vía pública, lo que permitió a los efectivos identificar a los involucrados. En ese contexto, el damnificado reconoció a los cuatro sujetos como autores de un ilícito ocurrido horas antes.

El hecho investigado tuvo lugar en el local comercial Foodies (Falucho 2300), donde, bajo la modalidad de escruche, sustrajeron una suma de dinero en efectivo y moneda extranjera. La víctima aportó además registros fílmicos que permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dinero en efectivo -en pesos y dólares- y dos teléfonos celulares vinculados al hecho.

La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía N°14 y la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso la formación de la causa, el alojamiento de los imputados -los hombres en la Unidad Penal N°44 y las mujeres en la Unidad Penal N°50- y el cumplimiento de las actuaciones de rigor.

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