Dos hombres de 33 y 28 años fueron detenidos acusados de intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en la calle De la Maza al 3600. El procedimiento fue realizado por efectivos policiales luego de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona.

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El hecho ocurrió cuando vecinos escucharon la alarma de la propiedad y dieron aviso a la Policía. A partir de ese llamado, los agentes se dirigieron al sector de Malabia y Ciudad de Oneglia, donde lograron interceptar a los dos sospechosos.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían ingresado previamente al domicilio tras saltar la medianera y forzar algunas aberturas, con el objetivo de sustraer distintos objetos de valor.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron un automóvil Citroën C4 de color blanco en el que se movilizaban los sospechosos. Además, recuperaron varios elementos que habían sido sustraídos de la vivienda, entre ellos una notebook Lenovo, una consola PlayStation 4 con dos joysticks, una cámara fotográfica Panasonic Lumix GF2 con accesorios, dos relojes pulsera, tarjetas de crédito, documentación personal y mochilas.

La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial local, que dispuso el secuestro del auto, la realización de pericias y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

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Según informaron fuentes policiales, el hombre de 33 años posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad, mientras que el imputado de 28 registra procesos por lesiones, abuso de armas y episodios de violencia.

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