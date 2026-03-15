La investigación a cargo de la DDI La Matanza expuso un campamento de drogas en la vera del río Matanza. El fiscal de homicidios Adrián Arribas comenzó en 2024 la investigación tras la desaparición de dos jovenes. Las primeras tareas de campo y rastrillajes lograron vincular a ambas mujeres con una red de narcomenudeo en la ribera del río Matanza.

Ads

Durante uno de los operativos en la zona la DDI fue emboscada con armas de fuego por integrantes de la banda criminal. Lo que elevo la causa a tentativa de homicidio agravado contra personal policial. En septiembre de 2024 encontraron los dos cuerpos de las jovenes desaparecidas. En ese momento el caso quedo recaratulado como homicidio doble.

Diversos testimonios de testigos llevaron al presunto autor material: Hugo “Panucha” Palacios, quien lideraba la organización la “Banda de Calderón”. A partir de ese hallazgo empezaron a desarrollarse allanamientos desembocando en la detención de “Panucha”.

Ads

El personal policial irrumpió en el punto de venta conocido como “Calderón” y detuvo a Cristaldo y a González. Durante el procedimiento, ambos dispararon contra los agentes, aunque no se registraron heridos.

Finalmente, “Keloke” y “Meca, luego de intentar escapar por una zona llena de vegetación y un basural, fueron arrestados. La intensa secuencia de la persecución a pie quedó registrada por la cámara corporal de uno de los policías.

Ads

Durante los allanamientos realizados en la zona de Vera del Río Matanza, la DDI secuestró 315 dosis de pasta base (78 gramos), 302 dosis de pasta base (81 gramos), dos trozos de pasta base (209 gramos), 105 dosis de cocaína (35 gramos) y 12 trozos compactos de marihuana (605 gramos).

Además, se incautaron una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, tres pistolas Bersa del mismo calibre (dos con numeración suprimida y una vinculada a un robo denunciado el 7 de marzo de 2013, perteneciente a la Policía Federal Argentina), una carabina Halcón calibre .22, 45 municiones de calibres 9 milímetros y .22, tres teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, dos bolsos y 300.000 pesos en efectivo.

Fuente: Infobae