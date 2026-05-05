Dos menores fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Quinta, acusados de intentar sustraer una moto en un procedimiento que se inició tras un llamado al 911 y culminó en la intersección de Diagonal Gascón y William Morris.

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El hecho se originó a partir de una denuncia que alertaba sobre la sustracción de una moto en avenida Fortunato de la Plaza al 4000. A partir de esa información, personal del Comando de Patrullas logró divisar a varios sujetos que trasladaban el rodado de tiro.

En ese marco, efectivos del Gabinete Técnico Operativo lograron concretar la aprehensión de los imputados, quienes se encontraban en posesión del motovehículo, que presentaba signos de violencia en el tambor de arranque.

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Al verificar los datos a través del sistema informático, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo por un hecho de robo ocurrido este lunes en la misma jurisdicción.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo de Carlos Russo, que dispuso la formación de actuaciones por “robo agravado en grado de tentativa”, la restitución del vehículo a la víctima y la entrega de los menores a sus familiares.

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