El hecho ocurrió durante la noche en una obra en construcción ubicada en Bestoso al 1500, en jurisdicción de la Comisaría Tercera. El operativo se inició a partir de un pedido de apoyo realizado por personal policial que había acudido al lugar tras registrarse varias activaciones consecutivas de la alarma instalada en el obrador.

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Al arribar al predio, los efectivos constataron que un hombre había logrado ingresar luego de escalar un paredón perimetral de aproximadamente dos metros de altura. Una vez dentro, se dirigió hacia el obrador ubicado en la parte trasera del terreno, donde habría intentado concretar el robo.

Durante la inspección, los agentes detectaron daños en el sistema de cierre y comprobaron que uno de los candados había sido violentado. Tras una recorrida por el lugar, localizaron al sospechoso dentro del predio y procedieron a reducirlo antes de que pudiera escapar.

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El hombre fue trasladado posteriormente a una dependencia policial. De acuerdo con fuentes oficiales, registra una extensa cantidad de antecedentes vinculados principalmente a robos, intentos de robo, hurtos, violación de domicilio y otros delitos contra la propiedad.

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