El domingo por la fecha 4 del torneo, Atlético Mar del Plata se impuso 1-0 ante el “Aurinegro”. El “Decano” encontró la victoria con un gol de Thomas Carrique, tras la asistencia de De Olivera.

Ads

Luego del gol el “Decano” controló el primer tiempo y calmó toda especulación o aproximación del local gracias a su juego. Dimas Morales, de gran partido se destacó en el equipo visitante.

Deportivo Norte tuvo una muy clara de la mano de su capitán Marco Miori pero se encontró con una gran atajada de Nieto. Morales siguió con su gran nivel y desde su juego Atlético tuvo varias aproximaciones que no pudo concretar en el marcador.

Ads

En el complemento lo mejor se vio pasados los 20' donde Norte, con los cambios, se llevó puesto a un Mar del Plata cansado que resistió bien y mas allá de sufrir algunas llegadas claras del “Aurinegro” pudo aguantar el cero. De contra Mar del Plata también tuvo las suyas y se encontró con una gran tarde de Zapata, quien además logró taparle un penal a la figura de la cancha Dimas Morales.

Con la victoria del “Decano” quedaron igualados en puntos en la tabla del Torneo Regional. Todavía queda definir quien será dueño del grupo en las últimas fechas. Ambos equipos tienen posibilidades de avanzar como segundos, dependiendo de la puntuación que consigan en comparación de las otras zonas regionales.

Ads

El próximo domingo Deportivo Norte quedará libre, mientras que el “Decano” recibirá a Villa Diaz Vélez en lo que será su último partido en esta fase de grupos de tres.