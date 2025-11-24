La historia se repitió y es una costumbre para Atlético Mar del Plata: aunque se vea abajo en el marcador, el equipo de Martín Quintas se repone y resulta vencedor. Sucedió en Necochea ante el mismo rival y en la Ruta 88, pero en el partido de General Pueyrredon, el Decano lo dio vuelta.

A los cinco minutos del primer tiempo, Tomás Moro resolvió con efectividad el mano a mano frente al arquero local y Villa Díaz Vélez se puso en ventaja. Atlético Mar del Plata sintió el impacto, no obstante en el entretiempo acomodó los tantos y salió del vestuario decidido a torcer el rumbo de la tarde.

El Turbo Vértiz, ya en el complemento, sentenció una combinación ofensiva que resaltaba el cambio de tónica en el partido, la mejora del local y el empate 1 a 1 en el marcador. Pero había que sufrir.

Hasta los 40 minutos del complemento la igualdad parecía ser el resultado final. Entonces, Joaquín Algañaraz hizo un surco por el lateral izquierdo y completó la banda para desembocar en el área rival. Acertó en la definición y decretó el 2-1 que selló el pasaporte de Atlético a la próxima ronda de la cuarta división del fútbol argentino.

