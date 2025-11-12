Pakistán volvió a ser escenario de un sangriento ataque terrorista. Este martes, un atacante suicida se inmoló frente al tribunal de distrito en Islamabad, dejando un saldo de 12 muertos y al menos 27 heridos. La explosión ocurrió junto a un vehículo policial, en un momento de alta concurrencia en las inmediaciones del edificio judicial.

El atentado fue reivindicado inicialmente por Jamaat-ul-Ahrar, una facción disidente del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), aunque posteriormente otro dirigente del mismo grupo negó su participación. Las contradicciones internas dentro del movimiento insurgente reflejan la creciente fragmentación del extremismo armado en la región.

Las autoridades pakistaníes acusaron sin pruebas directas a “elementos respaldados por India y aliados del Talibán afgano”. Sin embargo, desde Nueva Delhi rechazaron de plano esas acusaciones, y la comunidad internacional llamó a esclarecer los hechos. El atentado fue condenado por Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y la ONU.

En paralelo, otro grupo de militantes intentó tomar como rehenes a cadetes de una escuela militar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. El operativo fue contenido por el Ejército, sin víctimas entre el personal educativo ni los estudiantes, aunque dejó al menos cinco atacantes muertos.

El primer ministro Shehbaz Sharif repudió ambos hechos y aseguró que los responsables serán perseguidos. “No permitiremos que se derrame impunemente la sangre de inocentes”, afirmó. Por su parte, el ministro de Defensa señaló a Kabul como responsable indirecto, acusando al Talibán afgano de permitir que el TTP opere desde su territorio.

En medio de un frágil alto el fuego negociado por Qatar, y con las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán estancadas, la escalada terrorista amenaza con reavivar un conflicto regional de consecuencias impredecibles.

Fuente: AP