La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó que durante esta semana los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata, bajo la modalidad sin turno previo y por orden de llegada, entre el miércoles 25 y el sábado 28.

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El servicio se brindará del miércoles 25 al viernes 27 antes de las 08:00 en la Sociedad de Fomento San Patricio (Homero Manzi 541), frente a la plaza, y en El Frutillar, La Gloria de la Peregrina (Río Aguapey s/n). En el mismo período, antes de las 09:00 también funcionará en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). En tanto, el sábado 28 antes de las 08:00, el dispositivo estará en el Centro Cultural Batán (calle 128 entre colectora y 143).

Desde el área municipal se indicó que las castraciones serán por orden de llegada, con un cupo de 15 intervenciones por sede y con la admisión de un solo animal por persona para garantizar la accesibilidad del servicio. Además, previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Para consultar requisitos y el cronograma completo, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

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En cuanto a la vacunación antirrábica, el servicio se encuentra disponible de lunes a sábados de 08:00 a 13:00, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa y Guanahani.

Asimismo, se realizarán jornadas específicas: el jueves 26 a las 09:00 en la Sociedad de Fomento San Patricio (calle 459 entre 8 y 10) y el viernes 27 a las 09:00 en la Sociedad de Fomento Santa Celina (Estancia La Peregrina 551).

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Se recordó que la vacunación es gratuita para animales mayores de tres meses y que no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia. También se indicó que los perros deben asistir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas o sus cruzas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, no sueltos ni en cajas, para evitar escapes.