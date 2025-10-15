A partir de este miércoles 15 de octubre y durante aproximadamente 10 días, permanecerá cerrado completamente al tránsito el Camino San Francisco, en el tramo comprendido entre Las Aldeas y la Cárcel de Batán (Curva).

El corte se debe al inicio de las obras de repavimentación integral sobre esa traza, que buscarán mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la zona.

Según se informó, la interrupción regirá todos los días de 7 a 18, horario en el que se desarrollarán los trabajos.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternativas y circular con precaución en los accesos cercanos al sector intervenido.

