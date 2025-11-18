La Municipalidad informó que mañana, entre las 07:00 y las 12:00, se realizará un corte parcial en la intersección de la avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo debido a trabajos de mejora en el semáforo del sector.

Las tareas contemplan la implementación de un nuevo tiempo semafórico que habilitará el giro a la izquierda en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular en una de las zonas de mayor tránsito.

Se recomienda a los conductores planificar su viaje con anticipación y considerar salir con tiempo para evitar demoras y llegar a destino sin contratiempos.

