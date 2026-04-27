El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional sumó este domingo un nuevo capítulo luego de que trabajadores y gremios salieran al cruce del ministro Federico Sturzenegger, quien defendió los recortes y despidos en el organismo.

Ads

Desde el SMN y la Asociación Trabajadores del Estado denunciaron que el ajuste ya provocó un “apagón meteorológico” en distintas zonas del país, debido a la reducción de personal y al cierre o debilitamiento de estaciones meteorológicas. Según remarcaron, en algunos sectores se generan “ventanas” de entre 9 y 12 horas sin datos actualizados, lo que podría afectar la emisión de alertas tempranas.

La polémica se desató luego de que Sturzenegger justificara los cambios al señalar que el organismo cuenta con una estructura “sobredimensionada” y sistemas obsoletos, y asegurara que una modernización tecnológica permitiría mejorar el servicio con menos personal. El funcionario afirmó que el SMN tiene unas 100 estaciones y cerca de 1.000 empleados, aunque solo unos 20 meteorólogos.

Ads

En respuesta, los trabajadores rechazaron esas declaraciones y denunciaron que ya hubo más de 140 despidos, mientras que podrían concretarse nuevas cesantías. Además, ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo 30 de abril, medida que podría afectar vuelos, navegación marítima y fluvial, y servicios vinculados a la actividad agropecuaria.

“El apagón meteorológico lo comenzó este gobierno”, señalaron desde el organismo, al advertir que la pérdida de personal y la falta de inversión ponen en riesgo un servicio clave para anticipar tormentas, temporales y fenómenos extremos en todo el país.

Ads

Puede interesarte