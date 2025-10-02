La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata denunció públicamente la crítica situación que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afecta a más de 19.000 afiliados en la ciudad y la región. La organización gremial advirtió que el desfinanciamiento del sistema pone en riesgo el acceso a la salud de miles de personas.

Según indicaron desde la seccional, el escenario se agrava porque el Hospital Privado de Comunidad (HPC), único centro de salud habilitado para la atención de los afiliados en Mar del Plata, interrumpió completamente sus servicios por falta de pago de la obra social. Esta decisión dejó a los beneficiarios sin prestaciones médicas y sin cobertura en farmacias convenidas.

La crisis, sin embargo, no se limita a la ciudad, ya que ATE remarcó que el corte de servicios de IOSFA se extiende en todo el país, con numerosos centros de salud y farmacias que suspendieron la atención por incumplimientos en los pagos.

Además, desde el gremio señalaron que la raíz del conflicto es el desfinanciamiento del sistema, vinculado a los bajos salarios y a las paritarias insuficientes que afectan a los trabajadores del Estado. Esto, explicaron, reduce los aportes que sostienen a la obra social y genera un “círculo vicioso” de caída de ingresos, incumplimiento con prestadores y pérdida de servicios.

Entonces, ATE Mar del Plata exigió la restitución inmediata de las prestaciones en el HPC, la regularización de los pagos a los prestadores y la apertura de paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizando así el financiamiento de IOSFA.

“El vaciamiento de la obra social pone en riesgo la salud de más de 19.000 personas en nuestra ciudad y de miles en todo el país”, advirtieron desde la seccional.

Finalmente, remarcaron que la responsabilidad de esta crisis es “política y estructural” y pidieron una respuesta urgente de las autoridades del organismo y del Estado nacional: “La salud no se negocia. La salud no espera”, fue el mensaje final.