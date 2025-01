Continuando el plan anunciado por el Ejecutivo nacional de achicar el Estado, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron nuevos despidos. En esta ocasión, se trata de personal de PAMI donde ocho empleados marplatenses recibieron el cese de sus contratos en las últimas horas.

Ante esto, la Asociación anunció que realizará una asamblea durante la jornada, para decidir que medidas tomará y a su vez, explicó que se reunirá con los directivos de la Obra Social para intentar reincorporar al personal.

En ese sentido, Claudia Rey, secretaria general de ATE, dialogó con El Marplatense y explicó como se encuentra la situación actual y cuáles son los pasos a seguir: "Desgraciadamente tuvimos ocho despidos de compañeros en la ciudad. Existe el rumor de que aún puede haber más así que estamos ante esta situación. Entendemos que es la política de ajuste que aplica el gobierno Nacional, que no solo ataca a los jubilados, sino que recorta los servicios con un contexto de sueldos bajos sino que también echa a trabajadores de los organismos que garantizan buenos servicios", dijo.

"Esto fue sorpresivo pero no nos asombra porque sabemos que es parte de la política de gobierno que lleva adelante el Presidente, quien ya siendo candidato, se presentaba como el topo que iba a destruir el Estado. Así que simplemente está haciendo lo que prometió en ese entonces. Recortan, vacían y desmantelan los organismos, haciendo que se pierdan las políticas públicas que cada uno garantiza", afirmó.

"Hoy lo que sucede en PAMI es lo mismo que sucedió a principio de año en IOSFA, donde hubo 22 despidos y así podemos ir repitiendo en los distintos organismos. Otra forma de echar trabajadores fue el tema de los exámenes de idoneidad en donde muchos compañeros que rindieron bien, hoy fueron echados de sus labores", mencionó la referente de ATE.

Y agregó: "Nosotros hablamos de despidos y no de no renovación de contratos porque hay trabajadores que vienen en esta misma situación precaria desde hace más de 20 años. Algunos de los que hoy echan de PAMI, tienen ingresos en el 2020. Así que no hablamos de ingresos del último año, por lo cual entendemos que hay una intencionalidad de vaciamiento. Mencionamos la palabra despido porque los contratos se renovaban automáticamente".

"Hace más de un año que peleamos por el pase a planta. Con el Gobierno anterior, teníamos pendientes 10 mil de esos pero no se logró y ahora el Ejecutivo lo que hace es aprovechar para poder desguazar. En ese marco, realizaremos una asamblea en el PAMI durante este miércoles para luego tener una mesa de diálogo con las autoridades en CABA. Entendemos que seguramente vamos a poder reincorporar pero por el momento, la situación es esa", concluyó Rey.