ATE anunció un paro nacional para el 21 de abril en reclamo salarial
La medida fue definida en un plenario con seccionales de todo el país. El gremio reclama la reapertura de paritarias y advierte por la caída del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el 21 de abril, en reclamo de la reapertura de paritarias, tras un plenario que reunió a seccionales de todo el país y fue encabezado por su titular, Rodolfo Aguiar.
La decisión se conoció en el marco de un encuentro sindical destinado a definir medidas de fuerza ante la situación salarial de los trabajadores del sector público.
En ese contexto, Aguiar cuestionó la política económica y expresó: “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”.
Además, el dirigente sostuvo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.
En esa línea, agregó: “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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