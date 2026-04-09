La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para el 21 de abril, en reclamo de la reapertura de paritarias, tras un plenario que reunió a seccionales de todo el país y fue encabezado por su titular, Rodolfo Aguiar.

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La decisión se conoció en el marco de un encuentro sindical destinado a definir medidas de fuerza ante la situación salarial de los trabajadores del sector público.

En ese contexto, Aguiar cuestionó la política económica y expresó: “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”.

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Además, el dirigente sostuvo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

En esa línea, agregó: “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas