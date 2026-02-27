Un violento episodio delictivo se registró durante la madrugada en un edificio ubicado en Falucho al 1600, donde al menos cuatro personas irrumpieron por la fuerza e intentaron concretar un robo en un departamento del primer piso. El alerta ingresó al 911 alrededor de la 1.20, lo que permitió una rápida intervención policial que culminó con tres personas aprehendidas.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos habrían arrojado piedras contra el frente del inmueble para luego ingresar violentamente. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron en el exterior a un hombre de 29 años, a quien le secuestraron una tarjeta bancaria y una prenda de vestir que más tarde fueron reconocidas como propiedad de la víctima.

En el marco de un operativo cerrojo, con apoyo de móviles de la Comisaría Segunda, se logró la detención de un segundo hombre, de 42 años, en la intersección de Almirante Brown y Sarmiento, cuya fisonomía coincidía con la descripción brindada por testigos. Paralelamente, mediante el seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo, se localizó a una mujer de 36 años en Sarmiento al 2100, quien intentaba cambiarse la ropa y llevaba una mochila con distintos elementos.

En las inmediaciones, el personal policial también halló una billetera con documentación y tarjetas a nombre de la damnificada. La víctima, de 74 años, declaró que se encontraba durmiendo cuando los agresores forzaron la puerta de ingreso, la redujeron utilizando un cinturón y se apoderaron de dinero en efectivo y pertenencias personales.

Durante el procedimiento se incautaron prendas coincidentes con las registradas en filmaciones aportadas por vecinos, documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, elementos que posteriormente fueron restituidos por orden judicial. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, dispuso la formación de causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma impropia, además de la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado de los imputados a sede judicial.