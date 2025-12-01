La estatua de Lionel Messi emplazada en la esquina de Moreno y Santa Fe, en pleno centro de Mar del Plata, volvió a ser blanco de un brutal acto de vandalismo. Durante la madrugada del domingo, la figura, que representa al capitán argentino levantando la Copa del Mundo, apareció con las piernas cortadas y el torso partido frente al restaurante temático El Nuevo Mundial.

Desde el lugar informaron que no están pidiendo dinero ni publicarán ningún alias o cuenta para recibir transferencias, y advirtieron que cualquier persona que solicite plata “para la restauración” no representa al local.

El homenaje tiene un recorrido particular en la ciudad. Fue inaugurado en 2018 durante la reforma del restaurante, cuando se presentó un Messi inspirado en el Mundial de Rusia. Con el paso de los años recibió varias mejoras: en 2020 y antes de la Copa América 2024 se modificaron las facciones, se incorporó la Copa del Mundo y se reemplazó la cabeza para una versión más actualizada del ídolo. En mayo de ese mismo año, la escultura ya había sufrido un ataque cuando desconocidos le arrancaron la cabeza de un palazo.

Vecinos de la zona contaron que el último episodio ocurrió a las 6.30 de la mañana: “Dos pibes pasaron borrachos, miraron para todos lados, la tiraron al piso y salieron corriendo”. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.

El ataque se da en un contexto de fuerte tensión en el fútbol argentino. Las críticas hacia la dirigencia de la AFA aumentaron tras la consagración de Rosario Central por acumulación de puntos y la sanción a Estudiantes por el gesto del “pasillo”. Aunque no hay una relación directa entre el clima deportivo y el acto vandálico, el episodio alimenta un escenario de enojo y polarización.

La estatua, obra del artista Rodolfo Bayón, se había convertido desde su inauguración en un punto turístico obligado para hinchas y visitantes. Su destrucción generó indignación entre comerciantes y vecinos, que lamentaron que un homenaje tan representativo para la ciudad sea atacado de manera recurrente.

El vandalismo contra figuras de futbolistas no es aislado: en Rosario, un mural de Ángel Di María también fue dañado esta semana con pintura y mensajes agraviantes, en medio del clima caliente del fútbol argentino.

A sus 38 años, mientras tanto, Messi sigue sumando logros deportivos: viene de coronarse campeón de la Conferencia Este con Inter Miami y encara la antesala del que podría ser su último Mundial en 2026. Su legado permanece intacto; no así los homenajes urbanos que buscan celebrarlo.