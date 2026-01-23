Seis personas sufrieron heridas de arma blanca este jueves por la noche en una manifestación kurda en Amberes, en el norte de Bélgica, informaron fuentes policiales. Dos de las víctimas se encuentran en estado crítico y todas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para recibir atención médica tras el ataque en la zona de la plaza de la Ópera y sus alrededores.

Ads

La Policía de Amberes detuvo a cuatro sospechosos, quienes, según las primeras investigaciones, se habrían infiltrado entre los manifestantes antes de que se produjeran los apuñalamientos. Las fuerzas del orden pidieron a las personas en las inmediaciones que abandonaran la zona por precaución mientras continuaba el operativo.

La protesta se había desarrollado con normalidad en apoyo a los kurdos afectados por la situación en el norte de Siria, pero se desató el caos cuando finalizaba el encuentro y los atacantes comenzaron a agredir con cuchillos. La organización kurda Navbel calificó lo ocurrido de “ataque terrorista contra la comunidad kurda”, comparándolo con otros actos de violencia indiscriminada contra civiles.

Ads

Aunque las autoridades belgas aún investigan los motivos del ataque, la comunidad kurda denuncia que el hecho fue dirigido deliberadamente contra ellos en medio de la concentración pacífica. El incidente dejó consternada a la capital de Flandes y abrió una investigación más amplia para determinar las circunstancias de lo sucedido y si hay más responsables implicados.

Puede interesarte

Fuente: TN

Ads