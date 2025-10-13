Un violento episodio se registró en las últimas horas en Avenida Juan B. Justo y Pehuajó, cuando un hombre de 39 años arrojó una piedra contra un colectivo de la línea 542 (interno 079) de la empresa Peralta Ramos, provocando lesiones en un niño de 7 años que viajaba junto a su padre.

Según informaron fuentes policiales, el agresor abordó la unidad e intentó que algún pasajero le comprara un boleto. Ante la negativa del chofer, un hombre de 46 años, comenzó a insultarlo y luego descendió del colectivo. Desde la vereda, lanzó una piedra que impactó contra una de las ventanillas, rompiendo el vidrio.

Fragmentos del cristal impactaron en el rostro del menor, causándole lesiones superficiales en los pómulos. El niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil para su atención médica.

Personal del Comando de Patrullas intervino rápidamente y aprehendió al agresor, quien fue notificado de la formación de causa por “Daño y Lesiones Culposas”, según dispuso la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez.

Además, tomó conocimiento la Fiscalía N°11, especializada en Delitos Culposos, mientras que la Justicia no adoptó medidas restrictivas de libertad para con el imputado.

