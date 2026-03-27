Un violento episodio sacudió la zona de Playa Bristol, donde una mujer de 33 años fue aprehendida luego de protagonizar un ataque con arma blanca contra dos personas.

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El hecho ocurrió en el sector de Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos al 2300, cuando, según fuentes policiales, la agresora se presentó en el lugar donde se encontraban las víctimas —un hombre de 43 años y una mujer de 33— y, sin mediar palabra, intentó atacarlas con un cuchillo.

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En medio de la violenta secuencia, la mujer logró herir a una de las víctimas, provocándole una lesión leve en la zona del glúteo, mientras que la otra persona resultó ilesa de milagro.

La situación generó conmoción en el sector, y fueron guardavidas quienes intervinieron rápidamente, reduciendo a la agresora y trasladándola a la Subcomisaría Casino, donde quedó a disposición de la Justicia.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma utilizada: un cuchillo artesanal con mango de cuerno, elemento clave para la causa.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la formación de causa por amenazas agravadas y lesiones leves en concurso real, además del traslado de la imputada a sede judicial.