Al menos dos personas murieron y tres resultaron gravemente heridas este jueves en un ataque contra la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester.

El ataque se desencadenó cerca de las 9:31 a.m. hora local, cuando un vehículo arrolló a peatones en las inmediaciones del templo y, posteriormente, un hombre fue apuñalado.

La Policía del Gran Mánchester desplegó rápidamente agentes armados que, a las 9:38, abatieron al supuesto agresor en el lugar de los hechos, según confirmaron las autoridades. El Servicio de Ambulancias del Noroeste acudió para asistir a las víctimas con lesiones provocadas tanto por el atropello como por arma blanca.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, confirmó en la BBC Radio Manchester que el incidente estaba contenido, ya que el individuo sospechoso estaba muerto, eliminando el peligro inmediato.

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” y activó la Operación Plato, un protocolo nacional que coordina la respuesta de múltiples agencias ante un ataque en curso.

El ataque, ocurrido en el día más sagrado del calendario hebreo, ha generado una profunda preocupación en la comunidad judía. Dave Rich, portavoz de la Community Security Trust (CST), una organización que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, condenó el hecho como "espantoso" y destacó que las sinagogas registran asistencia masiva durante Yom Kippur, razón por la cual siempre existe un operativo conjunto de seguridad.

El primer ministro británico, Keir Starmer, acortó su estancia en una cumbre en Copenhague para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno, manifestando estar "horrorizado" por lo ocurrido.

Fuente: Infobae