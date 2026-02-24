La ceremonia de investidura tuvo lugar en el Palacio Huis ten Bosch en La Haya, ante el rey Guillermo Alejandro, quien deseó “buena suerte en tiempos inciertos” al nuevo gabinete.

La coalición que encabeza Jetten está integrada por su partido D66 (Demócratas 66 - de orientación liberal centrista), junto con el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y los Democristianos (CDA). Sin embargo, el bloque solo cuenta con 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja, lo que obliga al Ejecutivo a pactar con otros partidos para poder aprobar leyes y sostener su programa de gobierno.

El nuevo gobierno enfrenta desafíos significativos para avanzar en su agenda legislativa, que incluye el aumento del gasto en defensa, ajustes en el sistema de bienestar, reformas en sanidad y políticas de inmigración más estrictas. Algunos sectores de la oposición, como la agrupación fusionada de Izquierda Verde y Partido Laborista, ya han expresado su rechazo a algunas de estas propuestas.

Especialmente polémicas son las propuestas de recortes en gasto social y sanitario, así como la intención de elevar el presupuesto de defensa para cumplir con objetivos de la OTAN, que podrían enfrentar resistencia en el Parlamento.

Además de su juventud, la llegada de Jetten al liderazgo neerlandés destaca por ser también el primer primer ministro abiertamente gay en la historia del país, un logro señalado por diversos sectores como un avance en representación política.

Pese a los retos, el nuevo primer ministro ha expresado su intención de fomentar políticas de consenso y cooperación parlamentaria, enfatizando la necesidad de tender puentes en un panorama político fragmentado.

La asunción de Jetten ocurre tras las elecciones generales de octubre de 2025, en un proceso marcado por la fragmentación de votos y la caída de coaliciones previas que no consiguieron mantener el respaldo mayoritario en los escaños del Parlamento.